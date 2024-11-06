Rudy Giuliani ayak diremeye devam ediyor

Eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani, 2020 seçimleriyle ilgili olarak Ruby Freeman ve kızı Shaye Moss’a karşı açılan defamasyon davasında, mahkemenin verdiği karar doğrultusunda teslim etmesi gereken değerli eşyaları gizliyor. Giuliani, yaklaşık 150 milyon dolar tazminat ödemesi gereken iki kadın tarafından dava ediliyor. Bu kadınların avukatları, geçtiğimiz hafta Giuliani'nin Manhattan'daki 6 milyon dolarlık dairesine gittiklerinde, pek çok değerli eşyanın ve mobilyanın kaybolduğunu fark etti.

Avukat Aaron Nathan, mahkemeye gönderdiği yazıda, dairenin büyük ölçüde boşaldığını ve sadece birkaç halı, küçük mobilya parçası ve ucuz duvar sanatı gibi eşyaların kaldığını belirtti. Bu eşyaların yanı sıra Giuliani'nin Florida'da bulunan 26 lüks saati ve 1980 model Mercedes-Benz arabası da hala teslim edilmedi.

Freeman ve Moss’un avukatları, yargıçtan bu değerli eşyaların kendilerine teslim edilmesini talep ederken, Giuliani’nin avukatı ise eski Belediye Başkanı'nın o günkü duruşmaya katılmasının imkansız olduğunu, çünkü Palm Beach'teki dairesinden bir radyo yayını yapması gerektiğini savundu. Yargıç, bu talebi reddetti ve Giuliani’nin mahkemeye gelmesine karar verdi.

Giuliani’nin avukatları, Manhattan’daki eşyaların Long Island’daki bir depoya taşındığını belirtti, ancak Freeman ve Moss’un avukatları, depoya erişim konusunda sorun yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca, Giuliani’nin Palm Beach’teki 3.5 milyon dolarlık dairesinin ve dört Yankees Dünya Serisi yüzüğünün de davanın bir parçası olduğuna dikkat çekildi.