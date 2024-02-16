Ruh sağlığı en bozuk kuşak belli oldu. O yıllar arasında doğanlar iyileşemiyor

Kaynak: Sputnik
Ruh sağlığı en bozuk kuşak belli oldu. O yıllar arasında doğanlar iyileşemiyor
Sidney Üniversitesi, 1950 yılından beri nesiller hakkında bir araştırma yaptı. Çalışmanın sonucunda, 1990-99 arası doğan neslin, kendisinden önceki nesiller arasında en kötü ruh sağlığına sahip olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz sene, Avustralya'da yer alan Sydney Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir çalışma yeniden gündem oldu. Üniversitenin yaptığı araştırmaya göre, en kötü ruh sağlığına sahip olan kuşağın 1990-1999 yılları arasında doğan kişiler olduğu belirlenmişti.

Y KUŞAĞI YAŞLANDIKÇA İYİLEŞMİYOR

1950 yılından itibaren birbirini, takip eden nesilleri inceleyen araştırmacılar, her neslin ruh sağlığında bir bozulma olduğunu ortaya koydu. Söz konusu araştırmanın başyazarı Dr. Richard Morris, Y kuşağının diğer kuşakların aksine yaşlandıkça gelişme göstermediğini vurguladı.

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ABD merkezli 'Proceedings of the National Academy of Sciences' isimli dergide yayınlanan araştırmada, “Bugüne kadar, bireylerin yetişkinliğe girdiklerinde ruh sağlıklarında iyileşme görmeleri beklendiğinden, çocukların ve gençlerin ruh sağlığındaki düşüşe odaklanıldı. Ancak çalışmamız, endişelenmemiz gerekenin sadece çocuklar olmadığını gösteriyor" denildi.

Dr. Richard Morris ise, bugün 40’lı ve 50’li yaşlarda olan kuşağın risk altında olduğunu söyledi ve “1990’larda doğan insanlar yetişkinlik döneminde bu iyileşmeyi görmüyor. Önceki nesillerde gördük." açıklamasını yaptı.

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