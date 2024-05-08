Ruhsatsız silah operasyonu

Kaynak: İHA
Ruhsatsız silah operasyonu
Aydın'ın ilçesinde bir şahsın işyeri ve ev adresinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü önderliğinde ruhsatsız silah satışı yapan ve yanında bulunduranlara yönelik denetimler aralıksız bir şekilde kent genelinde devam ediyor. Bölgeden aktarılan bilgilere göre ekipler, Didim'de A.T. isimli bir şüpheli şahısta ruhsatsız silah olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsın işyeri ve ev adresinde yapılan aramada 3 adet tabanca ve şarjörü, 315 adet 9mm tabanca fişeği, 5 adet 6,35 tabanca fişeği tespit edilip ele geçirildi. Şüpheli şahıs A.T. ekipler tarafından gözaltına alınırken, hakkında ruhsatsız silah bulundurma suçundan işlem başlatıldı.

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