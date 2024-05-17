Ruhsatsız tabanca operasyonunda 3 gözaltı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, A.İ., E.A. ve C.A. isimli şahısların il dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceği tespit edildi.

Bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin olduğu aracını durdurdu. Araçta yapılan aramada 25 ruhsatsız tabanca, 25 tabanca şarjörü ve 3 cep telefonu ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alınırken, Serik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.