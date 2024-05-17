Ruhsatsız tabanca operasyonunda 3 gözaltı

Kaynak: İHA
Ruhsatsız tabanca operasyonunda 3 gözaltı
Antalya’nın Serik ilçesinde il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceği belirlenen 3 şüpheli şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı ve gözaltına alındı. Şahısların aracında yapılan aramada, 25 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, A.İ., E.A. ve C.A. isimli şahısların il dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceği tespit edildi.

Bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin olduğu aracını durdurdu. Araçta yapılan aramada 25 ruhsatsız tabanca, 25 tabanca şarjörü ve 3 cep telefonu ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alınırken, Serik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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