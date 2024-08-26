Rum Ortodoks Mezarlığı'nda define aradılar: 4 gözaltı

Şişli’de 4 kişi Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde kaçak kazı yaparken yakalandı. Mezarlığı kazdıkları tespit edilen 4 şüpheli polisler tarafından gözaltına alındı.

Şişi Feriköy Mahallesi’nde 23 Ağustos Cuma günü Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı içinde kaçak kazı yapıldığını görenler ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda mezarlık içerisinde yaklaşık 6 metre derinliğinde kazı yapıldığı tespit edildi. Çevrede yapılan incelemede 48 çömlek parçası, 6 pet şişe ve 1 cam kavanoz bulundu.

2 ARAÇLA GELDİLER

Ekipler çalışmalarında, şüphelilerin olay yerine Küçükçekmece'den 2 farklı araçla geldiklerini belirlendi. Kimlikleri ve adresleri belirlenen V.Ş, N.S, M.A. ile A.A. polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden N.S. ve V.Ş'nin adreslerinde yapılan aramalarda, definecilik ve define yerleri ile ilgili 48 sayfalık doküman, kaya kırmak için kullanılan 6 patlayıcı madde, define alan tarama cihazı, kroki ile havalı tabanca bulundu.