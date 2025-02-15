Rumen şahıslar takıları kaçırırken yakalandı

Kaynak: İHA
Rumen şahıslar takıları kaçırırken yakalandı

Kırklareli'de bulunan Malko Tarnovo Gümrük Kapısı'na gelen Rumen şahıslar takılarla kaçarken yakalandı. Saklama yöntemleri ise pes dedirtti.

Bulgaristan'ın Malko Tarnovo Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük memurları, Rumen plakalı bir binek otomobilde yaptıkları aramada; bin 125 gram kaçak gümüş ve 199,20 gram altın takıyı geçirmek isteyen 3 Rumen şahsın iç çamaşırları, giysileri ve çantalarının içinde beyan edilmeyen eşya gizlediklerini tespit etti.

Gümrük kontrollerinde müfettişler, seyahat çantalarının içerisinde toplam net ağırlığı bin 125 gram olan paketler ve beyaz metal takılar tespit etti. Kadının iç çamaşırında yapılan aramada, net ağırlığı 199,20 gram olan altın küpe, yüzük ve bilezikler bulundu. Ele geçirilen takıların tamamının Rumen şahsa ait olduğu tespit edildi.

Gümrük Kanunu kapsamında tespit edilen idari ihlallerden dolayı Rumen şahıslara işlem yapıldı.

aw392560-01.jpg

Son Haberler
Bilimsel ayak bakımı kangrene engel oluyor
Bilimsel ayak bakımı kangrene engel oluyor
Rumen şahıslar takıları kaçırırken yakalandı
Rumen şahıslar takıları kaçırırken yakalandı
Konya'da pikap takla attı: 3 yaralı
Konya'da pikap takla attı: 3 yaralı
Astronotlar için taze gıda! Sıfır yerçekimli sistemde sebze yetiştirme
Astronotlar için taze gıda! Sıfır yerçekimli sistemde sebze yetiştirme
Yerli ve yabancı turistler akın ediyordu! Ölüm otelinin ardından mercek altına alındı
Yerli ve yabancı turistler akın ediyordu! Ölüm otelinin ardından mercek altına alındı