Rümeysa adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Rümeysa isminin anlamını araştırıyor. Peki, Rümeysa ne demek? Rümeysa isminin anlamı nedir?

RÜMEYSA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Rümeysa ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir:

-Küçük köpek Takımyıldızında en büyük yıldızın adı.

-Oğlunu Hz. Muhammed'e hizmetçi olarak veren kadın sahabelerden birinin adı.

RÜMEYSA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Rümeysa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Rümeysa ismini koymak caizdir.

RÜMEYSA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Rümeysa ismini taşıyanlar iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar.

Rümeysa isimli kişiler olayları derinlemesine inceler ve düşünürler.

Rümeysa ismine sahip kişiler iş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.