Rumların gözü hep KKTC topraklarında - Züleyha KARAMAN

Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) uzatmalı Yunanlı komutanı Korgeneral Demokritos Zervakis, “Gözlerimizi her gün Beşparmaklar’a, Güzelyurt’a ve Maraş’a diktik. Arzumuz ve hedefimiz, Kıbrıs topraklarını ‘özgür’ görmektir. Bu kutsal davaya hepimiz bağlıyız” diye konuştu.

Kutsal dava dediği, Enosis. Yani, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama hedefi. Rumlar, bu hedef için mücadele etmesi için de Grivas liderliğinde terör örgütü EOKA’yı kurmuş ve EOKA 1 Nisan 1955’te de silahlı eylemlere başlamıştı.

Yunanlı komutan bu konuşmayı, kışlalarında “Türk kanı içeceğiz… Türklere ölüm” diye talim yaptırılan RMMO’nun, 28 Temmuz’da düzenlenen 2023 dönemi askerlerinin yemin töreninde yaptı. Bilindik Rum ve Yunan görüşlerini tekrarlayarak Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığını “işgalci” olarak niteleyen Zervakis, RMMO’nun sürekli “hazır olması” gerektiğini söyledi.

Zihniyetleri değişmiyor; Zervakis de Kıbrıs Türkleri’nin Ada’da yaşadığı zulmün müsebbiplerinden olan EOKA’nın lideri General Grivas’ın yolundan gidiyor. Yemin eden askerlere, ihtiraslı emelleri ile “hazırlık” ve Rum siyasilerin yıllardır masal gibi Rum halkına söylediği “geri dönüş” mesajları veriyor.

Nereye dönecekler!?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin topraklarına…

Kısa bir hafıza tazelemesi yapalım.

1974’ten sonra, tüm Rum siyasiler, Kıbrıs’taki yaşanılan vahşetin sorumlusu kendileri değilmiş gibi, Rum halkına sürekli “geri dönüş” masalları anlattı ve “bütün göçmenler evlerine” sloganını dillendirdi.

İşte onlardan biri: dönemin Rum lideri Glafkos Klerides, 3 Ağustos 1996’da düzenlenen “Maraş yaşıyor ve bizi bekliyor-dönüş için mücadele” konulu etkinlikte; “22 yıldan beri dönüş için mücadele ediyoruz… Bu mücadele yalnız Maraş’a değil, Omorfo (Güzelyurt), Girne ve Karpaz’a dönüş için de veriliyor…” diye konuşmuştu.

Yine Ağustos 1996’da; Rum motorcular, Rum kilisesinin ve Rum liderliğinin desteği ile “sınırlarımız Girne’de, Girne kalesine bayrak dikeceğiz” adı altında eylem yaptı. Rum eylemciler, Almanya’dan yola çıkarak başlattıkları sınır delme eyleminin sonunda, Derinya bölgesinde KKTC sınırlarını izinsiz geçmeye çalışmış, sivil halk ile çatışmış, güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelmişti. BM Barış Gücü de ara bölgeyi ihlal eden Rum eylemcileri durdurmada pasif kalmıştı.

Türk tarafının yaptığı tüm kararlı uyarıları dinlemeyen Rum eylemciler, 11 ve 14 Ağustos 1996’da giriştikleri sınır delme eyleminde, KKTC sınırlarının geçilmez olduğunu tecrübe etmişlerdi. Ondan sonra da KKTC sınırlarına yönelik o tür eylemlere bir daha yeltenmediler.

Ağustos ayındayız ve o sınır olaylarının yıl dönümü de geldi.

Bu vesileyle, dönemin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı Paşamızı da rahmetle yad ederiz. Korgeneral Kundakçı’nın olaylar sırasında söylediği, “Biz kimseye davetiye çıkarmadık. Kötü niyetli kimseyi toprağımıza sokmayız… Sınıra gelenleri çiçekle karşılayacak halimiz yok” sözleri ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın, “Türk askeri burada iken bunları yapanların, Türk askerinin olmadığı bir zamanda neler yapabileceklerini düşünüyorum” vurgusunu da tekrar hatırlatmak isterim.

“Bütün göçmenler evlerine”

sloganı gerçek olacaktı…

Tüm acı yaşanmışlıklara rağmen Rumlarda, sürekli “geri dönüş” hayalleri canlı tutuluyor, Enosis için mücadele eden terör örgütü EOKA’nın mücadelesi örnek alınıyor.

Aslında, Rumlar, o çok istedikleri ve slogan haline getirdikleri “bütün göçmenler evlerine” hayallerinin gerçekleşmesini, 24 Nisan 2004 Annan Planı referandumunda kendileri reddetti. Kıbrıs’ın birleşmesini öngören Annan Planı’nın uygulamaya konması ile üç yıl içinde bu hayalleri gerçekleşecekti, Türk askeri de yıllar içinde Kıbrıs’tan çekilecekti… Kıbrıs Türkleri ile Ada’yı paylaşmak istemeyen, Ada’nın tamamında hâkim olmak isteyen Rumlar, Annan Planı’nı kabul etmemişti.

Zervakis’in görev süresi...

KKTC topraklarına gözünü diken Yunanlı General Zervakis’e tekrar gelirsek, RMMO Komutanlığı görev süresi iki kez uzatıldı. İlkinde, 19 Mart 2022’de dönemin Rum lideri Nikos Anastasiadis iki yıl uzattı.

Kabinesini atadıktan sonra ilk iş olarak EOKA’cıların mezarını ziyaret eden ve EOKA’nın terör eylemlerine başlamasının yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte de “EOKA’nın yolunda yürümeye devam edeceğiz” diyen Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis de RMMO’nun Yunanlı komutanın görev süresini 27 Mart 2023’de, geçtiğimiz Haziran ayına kadar yeniden uzattı. O süre bitti.

RMMO’nun komutanları, Yunan ordusundan emekli edilip, Rum Millî Muhafız Ordusu'nun başına gönderiliyor ve Rum liderler tarafından atanıyor. Ve ayrıca Rum tarafında, ordu komutanının Yunanistan’dan gelmesi hiç tartışma konusu olmuyor...

RMMO’nun silahlanmasına ağırlık veren Zervakis’in, görev süresi, EOKA zihniyetiyle uyuştuğu Rum lider Hristodulidis tarafından üçüncü kez uzatılacak mı, göreceğiz. Rumlarda isim değişse de zihniyet ve hedefleri değişmiyor…

Gözlerini hep KKTC topraklarına dikiyorlar…

Türk tarihi, toprağına göz dikenlerin akıbetinin örnekleri ile doludur.

Tarihten ders alınmalı ve Kıbrıs’taki gerçekler kabul edilmeli.

Türk tarafı, güçlü olmasına rağmen, hiçbir zaman güneyi hedef göstermiyor, barışı, hakkını ve hududunu koruyor.