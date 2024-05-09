Rus anne kızı Bodrum'da öldüren katil yakalandı

Kaynak: AA / DHA / ANKA
Rus anne kızı Bodrum'da öldüren katil yakalandı
Geçtiğimiz Kasım ayında Bodrum’da Rus anne ve kızını vahşi bir şekilde öldüren 47 yaşındaki katil, Almanya’da yakalandı.

2023 yılının Kasım ayında, Bodrum’da emlakçılık yapan Rus İrina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova’dan haber alamayan arkadaşları, anne ve kızın yaşadığı evde kan izlerine rastladı. Bunun üzerinde Rus anne ve kızın başına bir şey geldiğini düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

28 Kasım tarihinde polis ekiplerinin yaptığı aramada anne ve kızın cesetlerinin Tavşanburnu yol kenarında buldu. Rus anne ve kızın cenazeleri memleketleri Rusya’da defnedildi.

PARALI ASKER ÇIKTI

Yapılan soruşturmada Rus kadının, paralı asker olduğu öğrenildiği eski eşi Andrej Kusleviç tarafından kızı ile beraber öldürüldüğü tespit edildi. 20 Kasım 2023 tarihinde Edirne’den Litvanya plakalı bir araçla Türkiye’ye girişi yaptığı öğrenildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Bodrum’da bir otelde konaklayan Kusleviç, 24 Kasım tarihinde eşi ile müşterek 5 yaşındaki oğlu ile beraber Ankara Esenboğa Havalimanından önce Fransa oradan da Litvanya’ya geçtiği tespit edildi ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

ALMANYA’DA YAKALANDI

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan 47 yaşındaki Kusleviç, Alman Federal Polisi tarafından Prag’tan Münih’e giden bir yolcu otobüsünde sınır kontrolünde yakalandığını açıkladı. Kasım ayından beri kaçak olan Kusleviç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kusleviç mahkemeye çıkarılacak.

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