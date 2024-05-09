Rus atlet 650 tonluk treni çekerek dünya rekoru kırdı. Bir sonraki hedefi yok artık dedirtti

Rus atlet Denis Vovk, ülkesinin St. Petersburg kentindeki tren istasyonunda yeni bir dünya rekoru denemesine imza attı.

Daha önce 650 ton ağırlığındaki treni yarım metre hareket ettiren Vovk, özel hazırlanan halatlar ve rayların arasına yerleştirilen düzenekten destek alarak bu kez aynı treni 37 saniye içinde 1.48 metre çekti. Vovk'un bu performansını eğitmenleri ve gazeteciler de takip ederken, büyük beğeni aldı.

GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİRMEYE ADAY

Rus görevliler, rekorun tescili için tüm görüntü ve belgeleri Guinness Rekorlar Kitabı temsilcilerine göndereceklerini ifade ederken, treni çekerken zorlanan Vovk’a motive edici sözler söylediği görüldü.

BİR SONRAKİ HEDEFİ: DENİZALTI

Rekor kıran performans sonrası Denis Vovk, bir sonraki aşamada denizaltı çekmek istediğini vurguladı.