Rus devlerinin Bahtiyar Zaynutdinov savaşı! Kazak oyuncu için yarışa girdiler

Rus devlerinin Bahtiyar Zaynutdinov savaşı! Kazak oyuncu için yarışa girdiler
Düzenleme: Kaynak: turkiyegazetesi

Beşiktaş’ta beklentilerin altında kalan Bahtiyar Zaynutdinov için Rusya’nın iki dev kulübü, Dinamo Moskova ve Lokomotiv Moskova, transfer yarışına girdi. Siyah-beyazlılar, 4 milyon euroluk bonservis bedeli bekliyor.

Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Bahtiyar Zaynutdinov için Moskova’nın iki kulübü şimdiden yarışa girdi.

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Beşiktaş’ta devre arasında yapılacak transfer çalışmaları için hareketlilik başlarken, gidecek oyuncular yeni takviyeler için büyük önem arz ediyor.

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RUSYA'YA DÖNECEK Mİ?

Siyah beyazlılar transferin son günlerinde Alex-Oxlade Chamberlain’i elden çıkaramadığı için kadrosuna bir yabancı takviyesi daha yapamamıştı. Ocak ayında ise işler daha hızlı ilerleyecek gibi.

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Siyah beyazlıların kapısı şimdiden çalınmaya başladı. Bahtiyar Zaynutdinov için Moskova’nın iki kulübü şimdiden yarışa girdi.

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HOCA DA ONAYLADI

Lokomotiv Moskova ve Dinamo Moskova, Rus Ligi’nin iyi bilen Kazak oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı.

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Yönetim bu transfer için 4 milyon avroluk gelir bekliyor. Süper Lig’e uyum sağlamayan ve Beşiktaş’ta bekleneni veremeyen 2

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Beşiktaş’la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bahtiyar Zaynutdinov, siyah beyazlı kulüpten yıllık 1,2 milyon avro kazanıyor.

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