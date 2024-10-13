Rus devlerinin Bahtiyar Zaynutdinov savaşı! Kazak oyuncu için yarışa girdiler

Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Bahtiyar Zaynutdinov için Moskova’nın iki kulübü şimdiden yarışa girdi.

Beşiktaş’ta devre arasında yapılacak transfer çalışmaları için hareketlilik başlarken, gidecek oyuncular yeni takviyeler için büyük önem arz ediyor.

RUSYA'YA DÖNECEK Mİ?

Siyah beyazlılar transferin son günlerinde Alex-Oxlade Chamberlain’i elden çıkaramadığı için kadrosuna bir yabancı takviyesi daha yapamamıştı. Ocak ayında ise işler daha hızlı ilerleyecek gibi.

Siyah beyazlıların kapısı şimdiden çalınmaya başladı. Bahtiyar Zaynutdinov için Moskova’nın iki kulübü şimdiden yarışa girdi.

HOCA DA ONAYLADI

Lokomotiv Moskova ve Dinamo Moskova, Rus Ligi’nin iyi bilen Kazak oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı.

Zaynutdinov'un ısrarı sıkıntı yarattı

Yönetim bu transfer için 4 milyon avroluk gelir bekliyor. Süper Lig’e uyum sağlamayan ve Beşiktaş’ta bekleneni veremeyen 2

Beşiktaş’la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bahtiyar Zaynutdinov, siyah beyazlı kulüpten yıllık 1,2 milyon avro kazanıyor.

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