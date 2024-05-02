Rus doğal gaz devi Gazprom'dan büyük zarar

Kaynak: AA
Rus doğal gaz devi Gazprom'dan büyük zarar
Rus enerji devi Gazprom, 2023'te 629 milyar ruble yaklaşık 6,8 milyar dolar zarar açıkladı. Dev zararda, Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar etkili oldu.

Rusya'nın en önemli şirketlerinden biri olan Gazprom'dan dev zarar açıklaması. Gazprom tarafından yayımlanan raporda, şirketin geçen yılki gelirlerinden büyük düşüş yaşandı. Buna göre şirket gelirleri 2022'ye göre geçen yıl 11,7 trilyon rubleden 8,5 trilyon rubleye düştü.

Enerji devi Gazprom'da satış gelirlerinde de büyük kayıp yaşandı.2023'te bir önceki yıla kıyasla 1,9 trilyon rubleden 364 milyar rubleye düştü. Rus şirket böylece 2023 yılını 629 milyar ruble zararla tamamladı.

2022'de 1,2 trilyon ruble net karla tamamlayan Gazprom'un özellikle Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'ya doğal gaz ihracatı geriledi, yaptırımlar nedeniyle de önemli oranda kayıp .

Çin ve iç pazara yönelik doğal gaz tedarikini artıran Gazpron yine de zararın önüne geçemedi. Avrupa'da yaşadığı gelir kaybını telafi etmek isteyen Gazprom, aynı zamanda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarını da artırıyor. Ancak 6,8 Milyar zarar etmekten kurtulamadı.

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