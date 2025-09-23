Rus ekonomisinde psikolojik eşik aşıldı

Rusya'nun ana hisse senedi endeksi MOEX, Eylül ayının son haftasında 2.800 seviyesinin altına inerek bu yılın en düşük değerlerinden birini kaydetti. Psikolojik eşiğin aşılmasıyla birlikte piyasalarda artan baskının arkasında, Batılı ülkelerden gelen yeni yaptırımların yanı sıra, Rus ekonomisinin içinde bulunduğu enflasyon ve yüksek vergi trendine dair artan endişeler yer aldı.

Kremlin yönetiminin Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürdürmekte gösterdiği ısrar, uluslararası tepkileri de beraberinde getiriyor. Özellikle G7 üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik ekonomik baskıyı artırma yönünde adımlar atıyor. Brüksel'de masaya yatırılan yeni yaptırım paketi tasarıları, Rus petrol şirketleriyle beraber finans kuruluşlarını daha fazla sıkıştırmayı hedef alırken Rus sıvılaştırılmış doğal gazına (LNG) yönelik bütünlüklü bir yaptırım ihtimalini de gündemde. Rus petrol tankerleri ve Rus petrolünü satın almaya devam eden ülkeleri hedef alabilecek önlemlerin de gündemde olması, enerji sektöründeki belirsizliği daha da arttırmakta.

Küresel gelişmeler, Rusya'nın enerji devlerinin hisselerinde ağır kayıplara yol açartken, dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi Gazprom'un hisseleri, tarihi düşük seviyelerine yakın bir noktada, 120 Ruble civarından işlem gördü. Yıl başından bu yana zaten derin kayıplar yaşayan petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft ise yaptırım endişeleriyle düşüşlerini sürdürdü.

Piyasalardaki baskının bir diğer önemli nedeni ise Rusya Merkez Bankası'nın (CBR) para politikasına dair beklentiler: Enflasyon risklerinin yeniden canlanmasından endişe edilen bir ortamda, CBR'nin faiz indirim döngüsünü sonlandırabileceği spekülasyonu piyasaları hükümdarlığı altına almış durumda.

Ekonomistler, Rusya'nın son bütçesinde yer alan ve şirket karlarına yönelik artırılan vergilerin, enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği uyarısında bulunuyor. Söz konusu durumun, CBR'nin uzunca bir süre daha sıkı para politikasını sürdürmesine, hatta faiz artırımına gitmesine neden olabileceği düşünülüyor. Bu beklenti de şirket karlılığı ve ekonomik büyümeye dair kaygıları derinleştirerek borsa üzerinde ek bir baskı unsuru oluşturuyor. Sonuçta Rusya ve dünyadaki mevcut ekonomi dinamikleri Rus finansal varlıklarının geleceğine dair belirsizliğini artırrırken MOEX Endeksi'nde sert bir çöküşe yol açıyor.