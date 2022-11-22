Gazprom: Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatını azaltabiliriz

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'ya gönderilen doğal gazın bir kısmının Ukrayna'da kaldığının tespit edildiği belirtildi.

Moldova için Gazprom'un Suca noktasına sevk ettiği gaz miktarının, Ukrayna'dan Moldova'ya sevk edilen gaz miktarından fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, "Ukrayna üzerinden Moldova için tedarik edilen transit gazdaki dengesizliğin devam etmesi halinde Gazprom, 28 Kasım'da Suca noktasından arzı azaltmaya başlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazprom'un Suca noktasından bugün 42,9 milyon metreküp doğal gaz sevk edeceği kaydedildi.

Ukrayna, 10 Mayıs'ta, Avrupa'ya giden Rus doğal gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı durdururken, gaz sevkiyatı sadece Suca noktasından devam ediyor.