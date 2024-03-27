Rus istihbaratı saldırının perde arkasını açıkladı: 3 ülke sorumlu tutuldu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya Başsavcılığının genişletilmiş toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Moskova’daki terör saldırısının arkasında Ukrayna, ABD ve İngiltere’nin olup olmadığına yönelik soruya yanıt veren Bortnikov, “Böyle olduğunu düşünüyoruz. Zaten elimizdeki faturadan bahsediyoruz. Genel bir bilgi ama onların da çok büyük kazancı var." diye konuştu.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin Ukrayna topraklarına gitmeye çalıştığını kaydeden Bortnikov, Ukrayna topraklarında bu şahısların beklendiğine ilişkin ön bilgiye sahip olduklarını aktardı.

Bu saldırıyı yapanların Ukrayna’da “kahraman” gibi karşılanmak istediğini belirten Bortnikov, saldırının azmettiricisinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Ukrayna’nın kendini kanıtlamaya çalıştığını söyleyen Bortnikov, “Varlığınızı kanıtlamak için ne yapılması gerekiyor? Arka planda terör ve sabotaj eylemleri yapılması gerekiyor ki, hem Ukrayna istihbaratı hem de İngiliz istihbaratı yöneticilerinin hedeflediği şey budur. Amerikan istihbarat servisleri de bu konuyu birçok defa konuştu.” ifadelerini kullandı.

"SALDIRIYA KARIŞANLAR CEZALANDIRILACAK"

FSB Direktörü, Ukrayna’nın ayrıca Orta Doğu’da militanları eğittiğini ve hazırladığını de öne sürerek, cephede farklı milletlerden Rusya’ya karşı savaşanların buna işaret olduğunu dile getirdi.

ABD tarafından Rusya'ya olası bir terör saldırısı hakkında bilgi aktarıldığını kaydeden Bortnikov, ancak dikkate alınan bu bilgilerin genel nitelikte olduğunu ifade etti.

Rusya’nın saldırıya karşılık vereceğini vurgulayan Bortnikov, ilgisi olan herkesin bulunacağını ve cezalandırılacağını söyledi.

Terör tehlikesinin sürdüğüne dikkat çeken Bortnikov, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) terör saldırılarını engellemeye devam ettiklerini hatırlattı. Bortnikov, SBU’nun terör örgütü olarak tanınması gerektiğini de iddia etti.

Ayrıca Bortnikov, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kirill Budanov ve diğer istihbarat yetkileri hakkındaki bir soruyu, “Rusya'ya ve vatandaşlarına karşı suç işleyenler meşru hedeftir." diye yanıtladı.

Bortnikov, bu hedeflerin niye yok edilmediğine ilişkin soruya da ‘gerçekleşecek’ karşılığını verdi.

İNGİLTERE İDDİALARI REDDETTİ

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bortnikov’un açıklamalarının tamamen "saçmalık" olduğunu ifade etti.

Cameron, "Bu saldırının tek sorumlusunun IŞİD olduğunu açıkça ortaya koyan ABD'nin açıklamalarını destekliyoruz." dedi.