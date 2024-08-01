Rus kadın ilginç taktikle Türk erkeğin evli olup olmadığını öğrendi

Sosyal medyada viral olan bir video, Rus bir kadının Türk bir erkeğin evli olup olmadığını ortaya çıkarmak için kullandığı ilginç taktiği gözler önüne serdi. Kadın, kendisiyle tanışmaya çalışan erkeğin medeni durumundan şüphelenince, doğruluğunu kontrol etmek için yaratıcı bir yöntem kullandı. Videoda, kadın Türk erkeğinden e-devlet sistemine giriş yapmasını istiyor. Erkeğin medeni durumu, e-devlet üzerinde net bir şekilde görünebildiği için bu yöntem, erkeğin evli olup olmadığını doğrulamak için etkili bir yol olarak öne çıkıyor.