Rus kadınlar Türkiye’ye neden geliyor! Rus kadın çektiği videoda anlattı

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor.

Son olarak paylaştığı Rus genç bir kadının tarafından yayınlanan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

Rus genç kadın video paylaşımında, “Benim Rus kız arkadaşların artık Türkiye’ye geliyor. Çünkü Rusya’da bekar erkek kalmadı ki. Sizde diyorsunuz ki neden geliyorlar. Sebebi bu işte. “ ifadelerini kullandı.