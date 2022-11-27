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Rus kadınlar Türkiye’ye neden geliyor! Rus kadın çektiği videoda anlattı

Rus bir kadın tarafından çekilen video, sosyal medyada viral oldu. Genç Rus kadın, “Rus kızları neden Türkiye’ye geliyor sorusunu, “Çünkü Rusya’da bekar erkek kalmadı ki. Sizde diyorsunuz ki neden geliyorlar. Sebebi bu işte.“ diyerek yanıtladı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 13:12
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Rus kadın ''Rus kızları neden Türkiye’ye geliyorlar?'' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti: Rusya’da bekar erkek kalmadı sebebi bu işte

Rus kadınlar Türkiye’ye neden geliyor! Rus kadın çektiği videoda anlattı
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Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor.

Son olarak paylaştığı Rus genç bir kadının tarafından yayınlanan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

Rus genç kadın video paylaşımında, “Benim Rus kız arkadaşların artık Türkiye’ye geliyor. Çünkü Rusya’da bekar erkek kalmadı ki. Sizde diyorsunuz ki neden geliyorlar. Sebebi bu işte. “ ifadelerini kullandı.

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pepe
27.11.2022 14:09
inşallah biride bana rastlar  
 
Türk
27.11.2022 14:05
Umarım denk gelirde karşılaşırız o zaman.  
 
Devran
27.11.2022 13:51
Gelmelerinin tehlikeleri ilerde anlaşılacak.Putin zemin hazırlıyor aynı ingilizin sömürge yapacağı ülkede nüfusunu arttırmak çabaları gibi.Ulkemde yerleşik ingiliz alman sayıları lütfen.kaç kişi.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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