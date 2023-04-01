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Rus karısını bıçaklayarak öldürdü 

Eskişehir’de Rus uyruklu eşini aralarında çıkan kavgada defalarca bıçaklayarak öldüren kocası gözaltına alındı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 07:05
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Rus karısını bıçaklayarak öldürdü 

Rus karısını bıçaklayarak öldürdü 
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İHA'nın haberine göre, olay, Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi. Atila S. (50) ile Rus uyruklu karısı Elena Samsanova (55) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Atila S., eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Rus uyruklu Elena Samsanova, aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay esnasında elinden bıçakla yaralanan zanlı Atila S., 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 

Tedavisinin ardından şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen 55 yaşındaki Rus uyruklu Elena Samsanova’nın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

 

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