21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rus komutan kendi askerlerini havaya uçurdu

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’a konuşan Bir Rus askeri, Ukrayna’da savaşan bir Rus tank komutanının tartışma yaşadığı askerlerin bulunduğu bir kontrol noktasını havaya uçurduğunu, Rus ordusunda bu olayların çok sık yaşandığını iddia etti.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:17
Takip Et

Rus komutan kendi askerlerini havaya uçurdu. Ruslar kendileriyle harp etmeye başladı

Rus komutan kendi askerlerini havaya uçurdu
+
Aa
-

Rusya'nın Ukrayna işgali neredeyse 10 ayı geride bırakırken, iki taraf için de cephede durum giderek ağırlaşıyor.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Rus ordusunda son dönemde alınan yenilgiler ve zorlu savaş koşulları nedeniyle morallerin çok bozuk olduğunu iddia ettiği bir habere imza attı. Haberde morali sıfırlanan Rus askerlerinin birbirine girdiği yönündeki tanıklıklar da dikkat çekti.

Bir Rus komutan, Ukrayna'da savaşan bir tank komutanının diğer askerlerle yaşadığı tartışma sonrası düşman safları yerine Rusya'ya ait bir kontrol noktasını havaya uçurduğu bir olaya tanıklık ettiğini anlattı. Bu tür olayların Ukrayna'da savaşan Rus ordusunda sık yaşandığını savunan Fidar Khubaev isimli asker, Zaporijya kentindeki olayda komutanın tankı tartıştığı Rus askerlerinin üzerine sürerek kontrol noktasını patlattığını aktardı.

Ukrayna'da drone operatörü olarak görev yapan ancak bir süre önce ülkeden kaçan Khubaev, “Cephede bu tür olaylar hep yaşanıyordu” diyerek bu olayın yaşandığı yaz aylarında Rus cephesinde büyük krizler meydana geldiğini ifade etti.

New York Times, olayın Rus ordusu içinde yaşanan kaosun göstergesi olduğunu yazdı.

‘ASKERLER SİLAH VE YEMEK İÇİN BİRBİRİYLE SAVAŞIYOR’

Ukrayna işgalini eleştiren emekli Rus askeri yetkili Leonid İvaşov da, gazeteye açıklamasında, Putin'in dağılmış haldeki ordusunda askerlerin silahlar ve yemek için birbirine girdiğini öne sürerek “Bir komuta merkezi, birleşik bir eylem planı yok. Yenilgi Rusya'nın kaderi” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda art arda alınan yenilgiler sonrası eylülde kısmi seferberlik ilan etmesi ülkede büyük tepkilere yol açmış, çok sayıda Rus askere gitmemek için ülkeyi terk etmişti.

Rusya'nın yeni yılda Ukrayna'da büyük bir kara harekatına hazırlandığı iddia edilirken Ukrayna'daki savaşın uzun süre daha devam etmesi ihtimali giderek güçleniyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
3
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
4
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
6
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
7
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.