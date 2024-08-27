Rus muhabire gözaltı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rus muhabire gözaltı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Harkov'da, şehirdeki Patriot hava savunma sistemleri hakkında Rusya'ya bilgi aktardığı iddia edilen bir muhbirin gözaltına alındığını duyurdu.

Ukrayna hava sahasının, özellikle Harkiv Oblastı gibi cepheye yakın bölgelerde korunmasında, son derece gelişmiş ABD yapımı patriot sistemleri hayati bir rol oynuyor .

Ukrayna Güvenlik Servisi Basın Servisi, şüphelinin "ön cephedeki kentin hava sahasını koruyan patriot hava savunma sistemlerinin koordinatlarını tespit etmeye ve Rusya'ya iletmeye çalıştığını" bildirdi.

Açıklamada, şüpheli casusun ayrıca bölgedeki Ukrayna güçlerinin mevzileri ve tahkimatları hakkında da bilgi topladığı belirtildi.

Adamın Kharkiv Oblast'taki bir market zincirinin yerel şoförü olduğu tespit edildi. SBU, işinin kendisine şirket arabasıyla şehirde seyahat etme ve Ukrayna güçlerinin pozisyonlarını kaydetme olanağı sağladığını söyledi.

Şüphelinin "erken" ortaya çıkarılıp gözaltına alındığı ve 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

33333.jpg

Son Haberler
Türkeş AKP’yi yerden yere vurdu! Osman Kavala’yı öve öve bitiremedi Gündem
Türkeş AKP’yi yerden yere vurdu! Osman Kavala’yı öve öve bitiremedi
İmamlar okullarda ders verecek Gündem
İmamlar okullarda ders verecek
Üsküdar'daki kaçaktan eski futbol patronu çıktı Spor
Üsküdar'daki kaçaktan eski futbol patronu çıktı
Dikkat! Çürük diş mezarınızı kazabilir Sağlık
Dikkat! Çürük diş mezarınızı kazabilir
Muazzez Ersoy sahne tarzıyla şaşırttı! Kıyafetiyle şaşırttı Magazin
Muazzez Ersoy sahne tarzıyla şaşırttı! Kıyafetiyle şaşırttı
Bolu'da otomobil kaza yaptı. 1 ölü, 2 yaralı Yerel Haberler
Bolu'da otomobil kaza yaptı. 1 ölü, 2 yaralı
İsrail'den mülteci kampına İHA'lı saldırı Dünya
İsrail'den mülteci kampına İHA'lı saldırı