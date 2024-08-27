Rus muhabire gözaltı

Ukrayna hava sahasının, özellikle Harkiv Oblastı gibi cepheye yakın bölgelerde korunmasında, son derece gelişmiş ABD yapımı patriot sistemleri hayati bir rol oynuyor .

Ukrayna Güvenlik Servisi Basın Servisi, şüphelinin "ön cephedeki kentin hava sahasını koruyan patriot hava savunma sistemlerinin koordinatlarını tespit etmeye ve Rusya'ya iletmeye çalıştığını" bildirdi.

Açıklamada, şüpheli casusun ayrıca bölgedeki Ukrayna güçlerinin mevzileri ve tahkimatları hakkında da bilgi topladığı belirtildi.

Adamın Kharkiv Oblast'taki bir market zincirinin yerel şoförü olduğu tespit edildi. SBU, işinin kendisine şirket arabasıyla şehirde seyahat etme ve Ukrayna güçlerinin pozisyonlarını kaydetme olanağı sağladığını söyledi.

Şüphelinin "erken" ortaya çıkarılıp gözaltına alındığı ve 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.