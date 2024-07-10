Rus muhalif hakkında tutuklama kararı çıkartıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rus muhalif hakkında tutuklama kararı çıkartıldı

Rus Mahkemesi, sürgünde yaşayan muhalif siyasetçi Yulia Navalnaya hakkında "aşırılıkçı bir örgüte" dahil olduğu iddiasıyla bu sabah tutuklama emri çıkardı.

Şubat ayında Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki bir esir kampında hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya tıpkı kocası gibi Putin'in en dişli muhalifleri arasında yer alıyor.

Rusya'nın Interfax haber ajansına göre, Moskova'daki mahkeme savcının tutukluluk talebini kabul etti.

Mahkeme sözcüsü duruşma öncesi gözaltının başlangıçta iki ay süreceğini ve sürecin, Navalnaya'nın Rusya'ya iade edilmesinden sonra yürürlüğe gireceğini söyledi.

Navalnaya, kocasının ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutarak, Navalni'nin Rusya'da demokrasi mücadelesini sürdürme niyetini açıkladı. Navalni, Rus mahkemeleri tarafından aşırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan uzun yıllar hapis cezasına çarptırılmıştı.

Navalnaya, Rusya'da karşılaştığı tehlike nedeniyle yurtdışında yaşıyor. Rusya'ya ne zaman dönmeyi planladığına dair şimdiye kadar hiçbir belirti vermedi. Ancak Kremlin'in "düşman muhalifler" olarak yaftaladığı kişilerin yurtdışında da güvende bulunmuyor. Zira öteden beri sürgünde yaşayan pek çok Rus muhalifin, çeşitli şekillerde öldürüldü.

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