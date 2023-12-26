Rus muhalif lider Navalny'nin nerede olduğu belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rus muhalif lider Navalny'nin nerede olduğu belli oldu
Rus muhalif Aleksey Navalny'nin Rusya'nın kuzeyindeki Kutup Bölgesi'nde bir hapishaneye nakledildiği açıklandı. Navalny'den iki haftadır haber alınamayordu.

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Alexei Navalny'nin yeri belli oldu.

19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve iki haftadır kendisinden haber alınamayan Navalny'nin, ülkenin kuzeyindeki Kutup Bölgesi'nde yer alan bir hapishaneye nakledildiği açıklandı.

Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmiş, Rus muhalif liderin kuzeyde "Kutup Kurdu" olarak anılan bir hapishaneye götürüldüğünü söyledi.

Avukatının Navalny ile görüştüğünü aktaran sözcü, "Durumu iyi" dedi.

Navalny'nin bulunduğu hapishanede en ağır suçlardan hüküm giyen mahkumlar bulunuyor. Hapishanede bir çalışma kampı da yer alıyor.

Hapishane, Başkent Moskova'dan bin 900 kilometre kuzeydoğuda ve Kutup Halkası’nın 60 kilometre içinde yer alıyor.

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