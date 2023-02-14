﻿Rusya 30 yıl aradan sonra Baltık Denizi'ne giriyor

Politico.eu'nun haberine göre, Norveç İstihbarat Servisi'nin yayınladığı rapora göre, Rusya'nın son 30 yılda ilk kez Baltık Denizi'ne taktik nükleer silahlı gemileri konuşlandırmaya başladığı belirtildi.

İstihbarat raporunda nükleer potansiyelin kilit kısmının, Kuzey Filo'sunda yer alan denizaltılarda ve gemilerde olduğu açıklandı. Raporda, Kuzey Filosu savaş gemilerinin Soğuk Savaş döneminde düzenli olarak nükleer silahlarla birlikte denize açıldığı, ancak modern Rusya Federasyonu döneminde bunun ilk kez yapıldığı belirtildi.

Raporda ayrıca, Rusya'nın Norveç'i ve NATO askeri ittifakını tehdit edebilecek önemli unsurların buraya konuşlandırdığı yazıldı. Raporun ilerleyen kısımlarında yerel bir savaş olarak görülen Ukrayna-Rusya savaşının, bu durumla birlikte Norveç, ABD ve NATO'yu da içine alacak geniş bir savaşa dönüşebileceğinden bahsedildi.