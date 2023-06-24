Rus ordusu Wagner’in konvoyunu böyle vurdu

Darbe girişimi başlatan Wagner’in konvoyuna Rus birliklerinin saldırı düzenlediği öğrenildi. Bağımsız kaynaklar saldırıyla ilgili net bir bilgi elde edemedi. Saldırı anı kameraya yansıdı.

Rus ordusu Wagner’in konvoyunu böyle vurdu

Editör: İsa Karaarslan

Putin’in ‘paralı askerleri’ olarak bilinen Wagner grubunun başlattığı darbe girişimi sonrası bölgede gerilim sürüyor. Putin’in Ukrayna’yı işgalde halkı kandırdığını ileri süren Wagner’in lideri Prigozhin, teslim olmayacaklarını söyledi.

Wagner güçlerinin taarruz başlattığı kentlerden Voronej’den yeni görüntüler geçti. Ortaya çıkan iddialara göre kentte ilerleyen bir Wagner konvoyu Rus askerlerin saldırısına uğradı. Saldırı bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamazken Wagner’den gelen açıklamaya göre saldırıda sivil araçlar vuruldu.

Rus güçleri Voronej ve Moskova bölgelerinde Wagner’in ilerleyişini durdurmak için operasyon başlatmıştı.

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