Rus ordusu yeni bir talimatnameyle asker sayısını arttırıyor

Kaynak: Zvezda News
Rus ordusu yeni bir talimatnameyle asker sayısını arttırıyor
Batılı ulusal güvenlik analistlerinin tahmin ettiği üzere Rusya lideri Vladimir Putin, yeniden seçilmesinden kısa bir süre sonra Rus askeri kuvvetlerindeki asker sayısının arttırılması talimatını verdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu ilgili kararnameyi bugün, çok sayıda generalin katıldığı bir basın toplantısında açıkladı.

Rusya, özellikle 2 yeni kara ordusu (toplam 80,000'den fazla) ve 16 tugay (toplam 32,000'den 128,000'e) ve 14 tümen (toplam 128,000'den 560,000'e) dahil olmak üzere 30 ilave askeri birlik kuracak.

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Basit hesaplamalar artışının en az 240.000, en fazla 768.000 olduğunu gösteriyor. Ukrayna Askeri İstihbaratı geçen yıl, seçim sonrası ilan edilen Rus seferberliğine yaklaşık 500,000 kişinin katılacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu nedenle eski Başkomutan General Valeriy Zaluzhny, Volodymyr Zelensky hükümetini hazırlanmak için en az 400,000 yeni Ukraynalı askerin acilen askere alınması gerektiği konusunda alarma geçirmişti.

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Rus seferberliğine karşı orduyu düzenlemeye çalışan General Zaluzhny geçen aylarda görevden alınmıştı. Ukrayna Parlamentosu hala yeni seferberlik yasasında yapılacak değişikliklerle uğraşıyor.

Silah altına alınacak yeni Ukraynalı askerlerin cephelere gönderilmesi beklenenden daha uzun süreceği anlaşılınca Ukrayna hükümeti, NATO birliklerinin Ukrayna'ya olası konuşlandırılması için baskı yapmaya başladı.

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