Rus rublesinde değer kaybı sürüyor

Dolar/ruble paritesi Mart 2022’den bu yana ilk defa 98 seviyesini aştı.

KAYNAK: AA
Rus rublesinde değer kaybı sürüyor

Ruble haftanın üçüncü işlem gününde dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,88 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi ise 98 seviyesine yükseldi.

Böylece dolar/ruble paritesi 25 Mart 2022'den bu yana ilk defa 95 seviyesinin üzerine çıktı.

Uzmanlar, ithalattaki artışın yanı sıra yaz sezonunda Rus vatandaşlarının tatil için döviz talebindeki yükselişin rublenin değer kaybında etkili olduğuna işaret ediyor.

Rusya Maliye Bakanlığı, 3 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Ocak 2022’den bu yana ilk defa iç piyasada döviz alımına tekrar başlayacağını bildirmişti.

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