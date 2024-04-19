Rus savaş uçağı böyle düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Rus savaş uçağı böyle düştü
Rus konvansiyonel bombardıman uçağı düştü. Dört pilottan üçü paraşütle atlarken, dördüncüsü aranıyor. Uçağın düşüş anı ise cep telefonuyla kaydedildi.

Rusya'nın Stavropol bölgesinde Rus Hava Kuvvetlerine ait TU-22 model ağır bombardıman uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada uçağın dört pilotundan üçünün uçak düşmeden paraşütle atladığı belirtildi. Uçağın dördüncü pilotu akıbeti hakkında heniz bir açıklama gelmedi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen bilgilere göre uçak teknik bir arıza sonucu düştü.

TU-22 UÇAKLARI ÖZELLİKLERİ

NATO kayıtlarına "Backfire" stratejik bombardıman uçakları ilk 1969 yılında üretildi. Sovyetler Birliği döneminde envantere giren uçaklardan 280 adet üretildi. Uzun menzilli süpersonik bir konvonsiyonel bombardıman uçaklarından bir olan TU-22'lerden Osetya savaşında 1 tanesi vurularak düşürülmüştü.

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