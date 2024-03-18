Rus seçim görevlileri seçmenlerin kime oy vereceğine müdahale etti. Rus usulü demokrasi

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Rus seçim görevlileri seçmenlerin kime oy vereceğine müdahale etti. Rus usulü demokrasi
Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri esnasında Rus seçim görevlisi, seçmenlerin oy kullandığı alana girerek hangi adaya oy vermesi gerektiğine müdahale etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Rusya’da 15 Mart’ta başlayan devlet başkanlığı seçimleri bugün sona erdi. Vladimir Putin, yüzde 87,8’lik oy oranıyla Vladimir Putin 5. kez Rusya'nın Devlet Başkanı oldu.

Putin’in diğer rakipleri Nikolay Haritonov'un yüzde 8,87, Vladislav Davanko'nun yüzde 8,77, Leonid Slutsky'nin ise yüzde 2,97 oy oranı aldığı açıklandı.

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SEÇİM GÖREVLİLERİ SEÇMENLERİN KİME OY VERECEĞİNE MÜDAHALE ETTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir seçim görevlisi, oy vermek için sandık başına giden Rus vatandaşların hangi başkan adayına oy vereceği konusunda müdahale etti.

Oy kullanan seçmenlerin sandık başında yaşadıkları, Rusya’da yapılan seçimin adil olmadığını gözler önüne serdi.

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