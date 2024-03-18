Rus seçim görevlileri seçmenlerin kime oy vereceğine müdahale etti. Rus usulü demokrasi

Rusya’da 15 Mart’ta başlayan devlet başkanlığı seçimleri bugün sona erdi. Vladimir Putin, yüzde 87,8’lik oy oranıyla Vladimir Putin 5. kez Rusya'nın Devlet Başkanı oldu.

Putin’in diğer rakipleri Nikolay Haritonov'un yüzde 8,87, Vladislav Davanko'nun yüzde 8,77, Leonid Slutsky'nin ise yüzde 2,97 oy oranı aldığı açıklandı.

SEÇİM GÖREVLİLERİ SEÇMENLERİN KİME OY VERECEĞİNE MÜDAHALE ETTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir seçim görevlisi, oy vermek için sandık başına giden Rus vatandaşların hangi başkan adayına oy vereceği konusunda müdahale etti.

Oy kullanan seçmenlerin sandık başında yaşadıkları, Rusya’da yapılan seçimin adil olmadığını gözler önüne serdi.