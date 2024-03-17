Son dakika... Rusya 5. kez Putin dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Rusya 5. kez Putin dedi
Rusya Devlet Başkanlığı seçiminde, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin 5. kez Rusya'nın Devlet Başkanı oldu.

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