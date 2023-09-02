Rus senatörden Erdoğan çıkışı. Seçimi kazandı Türkiye - Rusya ilişkileri kötüleşti

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi üyesi Sergey Tsekov, Türkiye-Rusya ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rus senatörden Erdoğan çıkışı. Seçimi kazandı Türkiye - Rusya ilişkileri kötüleşti

Rus senatör Sergey Tsekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin "kötüleştiğini" öne sürerek, bu konunun Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde ele alınacağını söyledi.

Türkiye'nin, Rusya'ya karşı "dostane olmayan" tutumunun Ankara için "dezavantajlı" olduğunu savunan Tsekov, "Belki de Putin ile Erdoğan arasında yapılacak görüşmede bu tutumda düzeltmeler yapılacağını, konuşulacağını düşünüyorum" dedi.

"ÖNGÖRÜLEBİLİR KALACAĞINI UMUYORUZ"

Moskova merkezli NewsRu'ya konuşan Tsekov, "İlişkilerimizin dramatik bir şekilde değişeceğine inanmıyorum. Türkiye ve Rusya, işbirliğine ilgi duyuyor ve ilişkilerimizin geçmişte olduğu gibi öngörülebilir kalacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN ACI VERİCİ OLAY, AZOV KOMUTANLARININ UKRAYNA'YA İADESİ"

Tsekov, Rusya için ilişkilerdeki "en acı verici" olayın, Türkiye'deki Azov Taburu komutanlarının Ukrayna'ya gönderilmesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin "ABD, Ukrayna ya da Rusya'nın çıkarları doğrultusunda değil, sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini" belirten Tsekov, Ankara'nın Moskova'ya karşı yaptırımlara katılmadığını, Karadeniz'deki boğazları kapatmadığını ve iki ülkenin devlet düzeyinde birçok ortak projesi olduğunu ifade etti.

Tsekov, bu faktörlerin, devletlerin ve liderlerinin "sıcak" ilişkilerini sürdürmelerini sağlayacağını umduğunu söyledi.

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