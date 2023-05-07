Rus sporcular dünya judo şampiyonasına katılacak

Editör: Hamza Özalkuş

Ukrayna ile yaşanan savaştan dolayı, Rus sporcular da bu süreçten etkilenmiş, spor organizasyonlarında yer alamamıştı. Ancak Rus judocuların, Dünya Judo Şampiyonası'na katılacağı açıklandı.

Rus sporcuların katılacağı Dünya Judo Şampiyonası, Pazar günü Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak.

Turnuva 13 Mayıs'ta sona erecek. Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) yönetim kurulu kararına göre Rusya ve Beyaz Rusya'dan judocular bireysel tarafsız sporcular olarak şampiyonalara katılacak.