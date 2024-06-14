Rus turist fiyatları görünce inanamadı. Daha önce kiraya verdiği 500 lirayla şimdi ne aldığını anlattı

Türkiye’deki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı son dönemde turistleri de olumsuz etkiliyor. Rusya’dan ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen turistler euro kurundaki büyük artışın da etkisiyle oluşan pahalılıktan şikayet ediyorlar. Sadece turistler değil, Avrupa’da yaşayan gurbetçiler de Türkiye’de fiyatların çok arttığından şikayet ediyorlar.

Türkiye’ye gelen bir Rus turist, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye’deki pahalılığa dikkat çekti. Rus turist, fiyatlardaki artışa inanamadığını belirterek, daha önce kira için verdiği 500 liraya şimdi 1 şişe şarap aldığını söyledi.

Rus turistin paylaşımına özellikle Türkiye’den çok sayıda yorum geldi.