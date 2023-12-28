Rus turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Trabzon'a yanaştı

Kaynak: İHA
Rus turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Trabzon'a yanaştı
Rusya'nın Sochi Limanı'ndan içerisinde yüzlerce Rus turist ile yola çıkan kruvaziyer gemisi, Samsun’un ardından Trabzon’a geldi.

Doğa turizminin gözdesi haline gelen Doğu Karadeniz, Körfez ülkelerinin ardından Rus turistlerin de ilgisini görmeye başladı.

Rusya'nın Sochi Limanı'ndan yola çıkan ve içerisinde 819 Rus turisti taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi, Samsun’a ardından da Trabzon’a gelerek limana demir attı. Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi, 420 mürettebatı ile 2 ay içerisinde 4. Samsun'a kez geldi.

İlk 2 seferinde İstanbul ve Bartın’dan sonra Samsun’a uğrayan gemi, son 2 seferini ise Rusya’dan direkt olarak gerçekleştirdi.

Dün sabah saatlerinde tekrar Sochi'den gelen kruvaziyer gemisi, 819 Rus turisti akşama kadar gezmeleri için Samsun’a bıraktı.

SAMSUN'UN ARDINDAN ROTASINI TRABZON'A ÇEVİRDİ

Samsun gezisinin ardından akşam saat 20.00'de Samsun Limanı'ndan demir alan kruvaziyer gemisi, Trabzon'a geçti.

Yıl içerisinde Trabzon’a yaklaşık 15 sefer yapan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisi, Trabzon Limanı'na demir attı.

TARİHİ YERLERİ GEZİYORLAR

Karadeniz limanlarını adeta mesken tutan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisi ile şehre gelen Rus turistler, Trabzon’un tarihi yerlerini gezerek şehir merkezinde alışveriş yapıyor.

Adeta Trabzon Limanı'nı kaplayan Palau bayraklı 11 katlı, 193 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Astoria Grande' adlı yolcu gemisi, bu akşam saatlerinde Trabzon Limanı’ndan ayrılacak.

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