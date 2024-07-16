Rus uyruklu PKK’lı terörist Erzurum’da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordinesinde, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi için harekete geçildi.

Bu kapsamda PKK/KCK terör örgütünün Rusya Ülkesinde bulunan yapılanmalarında faaliyet yürüttüğü belirlenen, Rusya Federasyonu Uyruklu, N.O.P. isimli şahıs, Aşkale İlçesinde yapılan operasyonel çalışma sonucu yakalandı.

N.O.P. isimli şahıs hakkında TEM Şube Müdürlüğünce gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıs adli mercilerce yapılan sorgulamaların ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.