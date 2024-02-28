Rus ve Amerikan uyduları yörüngede çarpışmaktan kurtuldu

Amerikan TIMED uydusu ile Rus Cosmos 2221 uydusu, yörüngede birbirlerine son derece yakın bir mesafeden geçti. Ancak NASA tarafından yapılan açıklamada, bu yakınlaşmanın çarpışmadan önce olduğu belirtildi.

NASA'nın açıklamasında, Savunma Bakanlığı'nın, TIMED uydusu ile Cosmos 2221 uydusunun 28 Şubat Çarşamba günü Doğu Yakası saatiyle yaklaşık 01.34’te (TSİ 08.34) yörüngede birbirlerinden güvenli bir mesafeden geçtiklerini doğruladığı ifade edildi. TIMED uydusunun güneşin dünya atmosferi üzerindeki etkisini incelemek üzere tasarlandığı ve normal işleyişini sürdürdüğü vurgulandı. Ancak, uyduların azami yaklaşma anında birbirlerine ne kadar yakın olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, "Manevra yapamayan bu iki aygıt yörüngede tekrar buluşacak olsa da, irtifaları kademeli olarak farklılaştıkça yörüngedeki konumlarına ilişkin mevcut tahmine göre, bugünkü randevu uyduların birbirlerinden geçtikleri en yakın mesafe olacak" bilgisi verildi.

Uyduların yakınlaşmasından önce NASA, Pentagon’un yörüngedeki Rus ve Amerikan uzay araçları arasında 'olası bir çarpışmayı' izlediğini duyurmuştu. Uzmanların hesaplamalarına göre, yakınlaşma yaklaşık 600 kilometrelik irtifada gerçekleşti. NASA'nın açıklamasında, TIMED ile Cosmos 2221 arasındaki çarpışma olasılığının düşük olduğu ancak potansiyel olarak 'büyük miktarda enkaz' ile sonuçlanabileceği belirtilmişti.