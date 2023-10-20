Rus ve Ukraynalıların istila ettiği Antalya'da her 5 konuttan birini yabancılar aldı

Ülke genelinde Eylül ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre; yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satışının en az olduğu iller ise 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt oldu. Ocak-Eylül dönemindeki konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti. Yabancılara konut satışı ise geçen yılın Eylül ayına göre yüzde 42 azalarak 2 bin 930 oldu.

Eylül ayında yabancıların konut alışındaki payı yüzde 2,9 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1007 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 978 konut satışı ile İstanbul, 211 konut satışı ile Mersin izledi.

YABANCI KONUT SATIŞINDA RUSLAR İLK SIRADA

Eylül ayında Ruslar Türkiye’den 722 konut satın aldı. Rusları sırasıyla 327 konut ile İran, 191 konut ile Irak, 148 konut ile Almanya vatandaşları izledi. Ocak ayından itibaren yabancılara konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 azalarak 28 bin 64 oldu. Antalya'da bu yıl 48 bin 150 konut satışı gerçekleşti. Ekim ayına kadar 10 bin 372 konut yabancıya satıldı. Yabancılara konut satışında Antalya'nın ardından 8 bin 965 konutla İstanbul, 2 bin 176 konutla Mersin, 867 konutla Ankara yer aldı.

Geçen yıl Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Ocak-Eylül arasında Antalya’da yabancıların konut alışına gösterdiği ilgi bu sene gerçekleşmedi. Geçen yıl Ocak-Eylül döneminde 14 bin 656 olan yabancıya konut satışı, bu yıl aynı dönemde 10 bin 372'ye geriledi.