Rus ve Ukraynalıların istila ettiği Antalya'da her 5 konuttan birini yabancılar aldı

Antalya yabancıların en çok konut aldığı il olurken, satılan 48 bin 150 satışın 10 bin 372’sini yabancılar aldı.

KAYNAK: DHA
Rus ve Ukraynalıların istila ettiği Antalya'da her 5 konuttan birini yabancılar aldı

Ülke genelinde Eylül ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre; yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satışının en az olduğu iller ise 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt oldu. Ocak-Eylül dönemindeki konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti. Yabancılara konut satışı ise geçen yılın Eylül ayına göre yüzde 42 azalarak 2 bin 930 oldu.

Eylül ayında yabancıların konut alışındaki payı yüzde 2,9 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1007 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 978 konut satışı ile İstanbul, 211 konut satışı ile Mersin izledi.

YABANCI KONUT SATIŞINDA RUSLAR İLK SIRADA

Eylül ayında Ruslar Türkiye’den 722 konut satın aldı. Rusları sırasıyla 327 konut ile İran, 191 konut ile Irak, 148 konut ile Almanya vatandaşları izledi. Ocak ayından itibaren yabancılara konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 azalarak 28 bin 64 oldu. Antalya'da bu yıl 48 bin 150 konut satışı gerçekleşti. Ekim ayına kadar 10 bin 372 konut yabancıya satıldı. Yabancılara konut satışında Antalya'nın ardından 8 bin 965 konutla İstanbul, 2 bin 176 konutla Mersin, 867 konutla Ankara yer aldı.

Geçen yıl Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Ocak-Eylül arasında Antalya’da yabancıların konut alışına gösterdiği ilgi bu sene gerçekleşmedi. Geçen yıl Ocak-Eylül döneminde 14 bin 656 olan yabancıya konut satışı, bu yıl aynı dönemde 10 bin 372'ye geriledi.

İlgili Haberler
CHP'den yabancılara konut satışı sınırlansın teklifi. Bakalım cumhur ittifakı ne oy verecek
TÜİK açıkladı. Hem Türklere hem de yabancılara konut satışı düştü
TÜİK açıkladı. Hem Türklere hem de yabancılara konut satışı düştü
İYİ Parti'nin 'Yabancılara konut ve toprak satışının sakıncaları araştırılsın' önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
İYİ Partili Koncuk ‘Ülke genelinde, yabancılara konut ve toprak satışı derhal durdurulmalıdır’
Kılıçdaroğlu yabancıya konut satışı yasağı getireceklerini açıkladı
Öne Çıkanlar
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
Son Haberler
Mehmet Şimşek para bulmak için Arap ülkelerine gidecek Ekonomi
Mehmet Şimşek para bulmak için Arap ülkelerine gidecek
Felipe Melo çıldırdı! Hakemin üzerine yürüdü, arkadaşları zor ayırdı Spor
Felipe Melo çıldırdı! Hakemin üzerine yürüdü, arkadaşları zor ayırdı
Muhbir’in yöneticisi tutuklandı. Gerekçe: milliyetçi paylaşımlar yapmak Gündem
Muhbir’in yöneticisi tutuklandı. Gerekçe: milliyetçi paylaşımlar yapmak
Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?
Tarkan Cumhuriyet’in 100. yılı için yazdığı marşı yayınladı Magazin
Tarkan Cumhuriyet’in 100. yılı için yazdığı marşı yayınladı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenleri gaz bombasıyla engelledi Dünya
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenleri gaz bombasıyla engelledi
Bambaşka Biri 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman? Magazin
Bambaşka Biri 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman?