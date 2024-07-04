Rus yanlısı patrik Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin başına geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Rus yanlısı patrik Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin başına geçti

Bulgar Ortodoks Kilisesi konseyi, Vidin Metropoliti Daniil'i kilisenin yeni patriği olarak seçti.

Bulgaristan'da yaklaşık 6 milyon, ülke dışında ise 1-2 milyon üyesi bulunan Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin başına Putin yanlılığıyla tanınan Vidin Metropoliti geçti.

Patrik Neophyte'in Mart ayındaki ölümünün ardından yapılan seçimlerde, konseyi oluşturan 138 delegeden 69'unun oyunu alan 52 yaşındaki Daniil seçildi.

Daniil, Rus birliklerinin Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı işgalinde Rusya'nın yanında Ukrayna'yı da saldırgan olarak niteleyerek tepki çekmişti. Ayrıca Ukrayna'nın Vladimir Lenin'in bir eseri olduğunu ileri sürerek Ukraynalıların Rusya'ya minnet borçlu olması gerektiğini iddia etti.

Daniil ayrıca geçen yıl Sofya'daki Rus Kilisesi'nin kapatılmasını eleştirmiş ve Başrahip Vasian ile iki din adamının casusluk şüphesiyle sınır dışı edilmesi kararına öfkelendiğini dile getirmişti.

Daniil'in seçimlerdeki en büyük rakibi, savaş konusunda daha tarafsız görülen Vratsa Metropoliti Hryhoriy idi.

vbvbvbv.jpg

Son Haberler
Ayşe Ateş’ten mahkeme flaş sözler: Cumhurbaşkanımızın da üzerinde karanlık güçler var Gündem
Ayşe Ateş’ten mahkeme flaş sözler: Cumhurbaşkanımızın da üzerinde karanlık güçler var
Mili takım skandalı UEFA’yı çark ettirdi Spor
Mili takım skandalı UEFA’yı çark ettirdi
Aliyev Vakfı, Vatikan'a çıkartma yaptı Dünya
Aliyev Vakfı, Vatikan'a çıkartma yaptı
Polis masa başında yakaladı. 32 bin lira ceza kesti Yerel Haberler
Polis masa başında yakaladı. 32 bin lira ceza kesti
Bolu'da fimlere konu olacak nikah şahitliği Yerel Haberler
Bolu'da fimlere konu olacak nikah şahitliği
Fenerbahçe yıldız forvete imzayı attırdı Spor
Fenerbahçe yıldız forvete imzayı attırdı
Putin Ukrayna’da savaşın nasıl biteceğini açıkladı Dünya
Putin Ukrayna’da savaşın nasıl biteceğini açıkladı