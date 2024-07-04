Rus yanlısı patrik Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin başına geçti

Bulgaristan'da yaklaşık 6 milyon, ülke dışında ise 1-2 milyon üyesi bulunan Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin başına Putin yanlılığıyla tanınan Vidin Metropoliti geçti.

Patrik Neophyte'in Mart ayındaki ölümünün ardından yapılan seçimlerde, konseyi oluşturan 138 delegeden 69'unun oyunu alan 52 yaşındaki Daniil seçildi.

Daniil, Rus birliklerinin Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı işgalinde Rusya'nın yanında Ukrayna'yı da saldırgan olarak niteleyerek tepki çekmişti. Ayrıca Ukrayna'nın Vladimir Lenin'in bir eseri olduğunu ileri sürerek Ukraynalıların Rusya'ya minnet borçlu olması gerektiğini iddia etti.

Daniil ayrıca geçen yıl Sofya'daki Rus Kilisesi'nin kapatılmasını eleştirmiş ve Başrahip Vasian ile iki din adamının casusluk şüphesiyle sınır dışı edilmesi kararına öfkelendiğini dile getirmişti.

Daniil'in seçimlerdeki en büyük rakibi, savaş konusunda daha tarafsız görülen Vratsa Metropoliti Hryhoriy idi.