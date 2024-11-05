Rus yapımı MiG-29 tarlaya düştü alev topuna döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Rus yapımı MiG-29 tarlaya düştü alev topuna döndü

Hindistan'da Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı tarlaya düştü. Uçak alev alev yandı. Pilot, firlatma koltuğuyla canın son anda kurtardı.

Hindistan'da savaş uçağı sistem arızası nedeniyle tarlaya düştü.

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Uttar Pradeş eyaletinde düştü, pilot kendini fırlatma koltuğuyla hayatını kurtardı.

Kazayla ilgili Hindistan Hava Kuvvetleri yazılı bir açıklama yaptı. Kazanın rutin eğitim uçuşu sırasında yaşandığı belirtildi. MiG-29 savaş uçağının Agra kenti yakınlarına düştüğü belirtildi.

Uçağın sistem arızası nedeniyle tarlaya düştüğü belirtilirken, pilotun kendini güvenli bir şeklide fırlattığı kaydedildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı kaydedildi.

Yerel haberlere göre, yetkililer, savaş uçağının boş bir tarlaya düşmesinin ardından alev aldığını, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı belirtildi.

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