Rus yazar iki milyar dolarlık resim koleksiyonunu kime miras bıraktı?

YENİÇAĞ / Mayis Alizade

Rusya’nın ünlü yazarı, sanat eleştirmeni ve tarihçisi Nina Moleva 11 Şubat’ta 98 yaşında hayatını kaybettiği gün yaklaşık 1000 parça eserin dahil olduğu koleksiyonunun akibeti gündeme geldi. Medyaya sızan bazı bilgilere göre Moleva’nın koleksiyonunda ünlü Avrupalı birkaç ressamın tablosu kaybolmuştu. Rusya güvenlik güçleri iddiayı araştırıyor. 1955 yılında evlendiği ressam kocası Eliya Belyutin’in 27 Şubat 2012’de hayatını kaybetmesinden sonra miras Moleva’ya geçmiş, hayatını sanatın ve edebiyatın içinde geçirmiş kadın 1 Nisan 2013’te koleksiyonu hediye olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bıraktığını açıklamış, evrakların hazırlanması sırasında kendisine hem şahıs hem de kurum ismi söyleyebileceği ifade edilince Nina Moleva, “Ülkenin hukuki temsilcisi olarak” Putin’in isminin vasiyetnameye girmesini onaylamıştı.

Koleksiyonda kimlerin yapıtları var?

Nina Moleva’nın koleksiyonunda bulunan yaklaşık 200 yağlıboya tablosu arasında; Michelangelo, Rubens, Leonardo da Vinci, Tiziano, Donatello, El Greco, Poussin, van Dyck, Rembrandt, Velazquez vd. sanatçıların eserleri bulunmakta. Koleksiyon 1870’li yıllarda Eliya Belyut’un dedesi, İmparatorluk Tiyatroları Moskova Dairesi ressamı İvan Grinyov’un, Avrupa ülkelerindeki sanat müzayedelerini yakından takip ederek aldığı eserlerle oluşmaya başladı. Sülalenin temsilcileri ilerleyen dönemde aldıkları tablolar ve diğer değerli eşyalarla koleksiyonu daha da zenginleştirerek yaklaşık 1000 parçaya çıkardılar. Fransız Otel Drouot Müzayede Evi, Moleva’nın elindeki yaklaşık 200 tabloya 400 milyon dolar paha biçerken yazar, sanat eleştirmeni ve tarihçi Nina Moleva, Rönesans dönemi sanatçılarının eserlerinin de dâhil olduğu koleksiyonun değerinin 2 milyar dolar olduğunu ifade etmişti.

Müze kurma girişimleri başarısız oldu

Daha Çarlık Rusyası döneminde ressam Eliya Belyutin’in dedelerinin özel müze kurma girişiminde bulunmalarına rağmen Ekim 1917’de gerçekleşen Sosyalist Devrimi bu düşüncenin hayata geçmesini engelledi. 1990’ların başlarında Belyutin ve Moleva’nın özel müze kurma düşüncesi de gerçekleşemediği gibi 1993 yılında koleksiyonun çalınma tehlikesi de yaşanmıştı. Neyse ki hırsızlar bu emellerinde muvaffak olamadı.

Şimdi Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisine bırakılan(Rusya Devletinin hukuki temsilcisi olarak) 2 milyar dolarlık sanat mirasını hangi müzeye hediye edeceği tartışılıyor. Putin’in kendine miras kalmış 2 milyar dolarlık koleksiyon için yeni bir müze binası yaptırması da ihtimal dahilinde.