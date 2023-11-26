Rusya 70'ten fazla İHA ile Ukrayna'ya saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya 70'ten fazla "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirterek "Bu özel günde yapılan, bilinçli bir terör." dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rusya 70'ten fazla İHA ile Ukrayna'ya saldırdı

ODA Tv'de yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugünün, Holodomor Kurbanlarını Anma Günü olduğunu belirterek Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya 70'ten fazla "Şahed" tipi İHA ile saldırdığını bildirdi.

Rusya yönetiminin öldürmekle gurur duyduğunu kaydeden Zelenskiy, "Bu özel günde yapılan, bilinçli bir terör." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna askerlerinin İHA'ların çoğunu düşürdüğünü belirterek "Ne yazık ki İHA'ların tamamını değil. Ancak hava savunmamızı güçlendirmek ve daha fazlasını vurmak, dünyayı Rus terörüne karşı savunmada birleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Terörist devlet kaybetmeli ve yaptıklarından sorumlu tutulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde başkent Kiev'e İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Popko, bu saldırının, geniş çaplı savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en büyük saldırı olduğunun altını çizdi.

Hava saldırısı alarmının 6 saatten fazla sürdüğüne dikkati çeken Popko, "Rusların, bu saldırıyı Holodomor Kurbanlarını Anma Günü'nde gerçekleştirmesi semboliktir. Onlar Ukrayna ve Ukraynalılara yönelik soykırımı bu şekilde sürdürüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Popko, Kiev'e yönelik saldırıda çok fazla "Şahed" tipi İHA'nın hava savunması tarafından vurulduğunu ve saldırı sonucunda konut ve konut dışı binaların hasar gördüğünü ifade etti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya paylaşımında, Rusya'nın saldırıları sonucunda biri 11 yaşındaki çocuk olmak üzere, 5 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada ise gece saatlerinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaklaşık 75 İHA gönderdiğini ve çoğunluğu Kiev'de olmak üzere, toplam 71 İHA'nın yok edildiğini duyurdu.

Holodomor ya da Ukrayna Kırımı, 1932-1933 yıllarında o dönem Sovyetler Birliği'nde, şimdiki Ukrayna ve Rusya'nın Kuban bölgesinde suni olarak yaratılan kıtlık sebebiyle yaklaşık olarak 8 milyon insanın öldüğü olaylara verilen addır.

Ukrayna'da her yıl kasım ayının son cumartesi günü Holodomor kurbanları anılıyor.

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