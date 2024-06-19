Rusya, ABD askerini 4 yıla mahkum etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rusya, ABD askerini 4 yıla mahkum etti

Rusya'nın Vladivostok kentinde Çarşamba günü görülen mahkemede, bu yılın başlarında tutuklanan bir Amerikan askeri hırsızlık ve cinayet tehdidi suçlarından üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırdı.

34 yaşındaki ABD'li uzman çavuş Gordon Black, kız arkadaşını görmek için Pasifik'teki bir liman kenti olan Vladivostok'a uçtu ve kız arkadaşının onu kendisinden hırsızlık yapmakla suçlamasının ardından tutuklandı.

Rus Devlet Haber Ajansları Tass ve RIA Novosti'de çıkan haberlere göre Vladivostok'taki Pervomaiski Bölge Mahkemesi'nde görülen davada Black'e ayrıca 115 dolar tazminat cezası verildi.

Savcılar ABD'li askerin 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Black'e verilen ceza, Ukrayna'daki çatışmalar devam ederken giderek gerginleşen ABD - Rusya ilişkilerini daha da karmaşık bir hale getirmesinden endişe ediliyor.

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