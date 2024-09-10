Rusya açıkladı: Ukrayna 144 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna'nın, Moskova dahil olmak üzere Rusya topraklarına 144 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği ve bu saldırılar sonucunda bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik geniş çaplı İHA saldırıları Rus hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Toplamda 144 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bu İHA'ların 20'sinin Moskova bölgesinde vurulduğu ifade edildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, bir İHA'nın bir apartmana düşmesi sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ve dört kişinin de yaralandığını duyurdu.

Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya) ise, Moskova'daki havalimanlarında sivil uçuşların geçici olarak kısıtlandığını bildirdi. Bu kararın, saldırılar nedeniyle yolcu uçaklarının güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı açıklandı.