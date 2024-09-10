Rusya açıkladı: Ukrayna 144 İHA ile saldırı düzenledi

Kaynak: AA
Rusya açıkladı: Ukrayna 144 İHA ile saldırı düzenledi

Rus yetkililer, Ukrayna'nın Rusya topraklarına, başta Moskova olmak üzere 144 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve bu saldırılar sonucunda bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna'nın, Moskova dahil olmak üzere Rusya topraklarına 144 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği ve bu saldırılar sonucunda bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik geniş çaplı İHA saldırıları Rus hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Toplamda 144 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bu İHA'ların 20'sinin Moskova bölgesinde vurulduğu ifade edildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, bir İHA'nın bir apartmana düşmesi sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ve dört kişinin de yaralandığını duyurdu.

Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya) ise, Moskova'daki havalimanlarında sivil uçuşların geçici olarak kısıtlandığını bildirdi. Bu kararın, saldırılar nedeniyle yolcu uçaklarının güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı açıklandı.

Son Haberler
Yusuf Dikeç siyasete mi atılıyor: Benim bir çizgim ve görüşüm var
Yusuf Dikeç siyasete mi atılıyor: Benim bir çizgim ve görüşüm var
Gollerini Abdülkadir'e hediye etti
Gollerini Abdülkadir'e hediye etti
Bir dönemin çocuk yıldızı evlendi
Bir dönemin çocuk yıldızı evlendi
Fahrettin Altun'dan flaş Narin Güran açıklaması!
Fahrettin Altun'dan flaş Narin Güran açıklaması!
Zafer Partili isimden TÜİK’e tepki: Kayıp çocuk verilerini gizliyorlar
Zafer Partili isimden TÜİK’e tepki: Kayıp çocuk verilerini gizliyorlar