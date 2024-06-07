Rusya acil durum ilan etti

Rusya'da mahsulleri etkileyen don olayları sebebiyle ülke genelinde acil durum ilan edildiği ilan edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından, ülke genelinde bir süredir devam eden donlar sebebiyle planlanan acil duruma ilişkin yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, 11 bölgede yaşanan ve mahsulleri etkileyen don olayları nedeniyle acil durum ilan edildiği ifade edildi.

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, konuya ilişkin 27 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, donun özellikle elma ağaçlarının vurduğunu ve açığı kapatmak için elma ithal etme ihtimalinin ortaya çıktığını dile getirmişti.

Rusya’nın özellikle merkezi bölgelerinde mevsim normallerinin altında soğuk hava gözlemlenirken, Tarım Bakanlığına göre don nedeniyle yaklaşık 830 bin hektar alandaki mahsuller zarar gördü.