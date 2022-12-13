Rusya'dan Hindistan'a gemi teklifi

Hindistan'ın The Economic Times haber kuruluşuna göre, işbirliği teklifi Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile Hindistan'ın Moskova Büyükelçisi Pawan Kapoor arasında 9 Aralık'ta yapılan görüşmede konuşuldu.

Rusya'dan yapılan açıklamada, Hindistan'ın, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de sigorta hizmetlerine ve tanker sözleşmelerine konulan yasaklara maruz kalmaması için yapılan işbirliği teklifinin "büyük kapasiteli gemi kiralama ve inşa etmeyi" kapsadığı aktarıldı.

Rusya'nın Hindistan'a 2022'nin ilk 8 ayında yaptığı petrol ihracatının 16,35 milyon tona yükseldiğine vurgu yapılan açıklamada, yaz aylarında Hindistan'a petrol sağlayan ülkeler arasında Rusya'nın 2'nci sırada olduğu kaydedildi. Teklifin, Batılı ülkelerin Rusya'nın petrol ihracatından elde ettiği geliri azaltabilmek amacıyla enerji ihracatına tavan fiyat uygulamaya başladığı bir dönemde yapılması dikkati çekti.

PETROL İTHALATINDA EN İYİ SEÇENEKLER MASADA

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin kendi enerji ihtiyaçlarını öncelerken Hindistan'dan başka türlü davranmasını istemelerinin doğru olmadığını kaydetmişti. Jaishankar, AB'nin, Hindistan'dan daha fazla Rusya'dan fosil yakıt ithal ettiğine dikkati çekmişti.

Ayrıca, 7 Aralık'ta da Hindistan Parlamentosunda konuşan Jaishankar, ülkesinin tek petrol kaynağının Rusya olmadığını belirterek Hindistan'ın çıkarlarına uygun en iyi anlaşmayı yapmaya çalıştığını vurgulamıştı.