Rusya Baykar'ın Ukrayna'daki fabrikasını tehdit etti. 'Bizim için meşru hedef'

Kaynak: KARAR
Rusya Baykar'ın Ukrayna'daki fabrikasını tehdit etti. 'Bizim için meşru hedef'
Rusya, Baykar Teknoloji'nin Ukrayna'da inşa edeceği SİHA üretim tesisini "Meşru hedef" olarak gördüğünü duyurdu.

Rusya, Ukrayna'da Baykar Teknoloji tarafından inşa edilecek Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretim tesisine yönelik tehditler savurdu.

UKRAYNA’DA KURULACAK SİHA ÜRETİM TESİSİ MEŞRU HEDEF İLAN EDİLDİ

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Kiev yakınlarında bir SİHA üretim fabrikası inşa edileceğini açıklamasının ardından, Rusya Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu üyesi Dmitriy Belik, bu tesisin Moskova için "Meşru hedef" haline geleceğini açıkladı. Ancak, bu durumun Rus-Türk ilişkilerini etkilemeyeceğini, çünkü iki ülkenin pek çok konuda ortak dil bulabildiğini söyledi.

"Rusya Subayları" teşkilatı Başkanlık üyesi, özel kuvvetlerden emekli Albay Timur Sırtlanov da, Baykar fabrikasının Ukrayna'daki diğer askeri altyapı tesisleri gibi Rus birliklerinin meşru askeri hedefi haline geleceğini ifade etti.

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NE OLMUŞTU?

Haluk Bayraktar'ın Reuters Ajansı'na verdiği demeçte, Kiev yakınlarında 500 kişiye istihdam sağlayacak SİHA üretim tesisinin inşasına başlandığını ve bu tesisin TB2 mi yoksa TB3 insansız hava aracı modeline mi odaklanacağının henüz kesinleşmediğini ifade etmişti.

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