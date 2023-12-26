Rusya Belarus'a nükleer silah sevkiyatını tamamladı

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Belarus’a taktik nükleer silah sevkiyatını tamamladığını söyledi. Bu iddia karşısında Rusya’ya komşu Polonya'da ve bölgenin diğer yerlerinde güçlü endişelere yol açtı.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Moskova liderliğindeki ekonomik bloğun St. Petersburg'daki toplantısında yaptığı açıklamada, sevkiyatın Ekim ayında tamamlandığını söylerken, kaç silah gönderildiği veya nereye konuşlandırıldığı konusunda ayrıntı vermedi.

Lukaşenko ayrıca, ülkesinde Rus nükleer silahlarına ev sahipliği yapmanın, NATO üyesi Polonya'nın saldırganlığını caydırmak anlamına geldiğini söyledi. Polonya, Rusya'nın işgaline karşı mücadelesinde komşusu Ukrayna'ya askeri, insani ve siyasi destek sağlıyor. Polonya, Rusya ve Belarus'a yönelik uluslararası yaptırımlarda da yer alıyor.

Rusya’yı ve Belarus’u karşısına alan Polonya’nın süreci endişeyle takip ettiği bildirildi.