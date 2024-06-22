Rusya bir kez daha Harkov’u vurdu: 3 ölü

Rusya, Harkov kentindeki saldırılarını sürdürüyor. Kentteki bir apartmana yönelik gerçekleştirilen saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı. Saldırıda çok sayıda araç da zarar gördü. Harkov Valisi Oleh Syniehubov, yaralananlar arasında 2 çocuğun bulunduğunu ve 4 yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, kente yönelik 4 ayrı saldırının gerçekleştiğini belirtti.

Zelenskiy'den batılı ülkelere çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Güdümlü bombalarla yapılan bu Rus terörü durdurulmalı ve durdurulabilir. Rus askerleri ve uçaklarıyla ilgili güçlü kararlar alınması için ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.