Rusya bir kez daha Harkov’u vurdu: 3 ölü

Kaynak: İHA
Rusya bir kez daha Harkov’u vurdu: 3 ölü

Ukrayna'nın Harkov kentinde Rus güçlerinin bir apartmana düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

Rusya, Harkov kentindeki saldırılarını sürdürüyor. Kentteki bir apartmana yönelik gerçekleştirilen saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı. Saldırıda çok sayıda araç da zarar gördü. Harkov Valisi Oleh Syniehubov, yaralananlar arasında 2 çocuğun bulunduğunu ve 4 yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, kente yönelik 4 ayrı saldırının gerçekleştiğini belirtti.

Zelenskiy'den batılı ülkelere çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Güdümlü bombalarla yapılan bu Rus terörü durdurulmalı ve durdurulabilir. Rus askerleri ve uçaklarıyla ilgili güçlü kararlar alınması için ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

aw232115-01.jpg

aw232115-02.jpg

aw232115-03.jpg

aw232115-04.jpg

aw232115-05.jpg

aw232115-06.jpg

aw232115-07.jpg

aw232115-08.jpg

aw232115-09.jpg

Son Haberler
Sırtlarına vergi zammı binen Kenyalılar sokaklara döküldü Dünya
Sırtlarına vergi zammı binen Kenyalılar sokaklara döküldü
Güneşli havada sis farı yakınca ceza yedi. Savunması pes dedirtti Yerel Haberler
Güneşli havada sis farı yakınca ceza yedi. Savunması pes dedirtti
Yunus Akgün: Her şey bizim elimizde Spor
Yunus Akgün: Her şey bizim elimizde
İzmir'deki kazada karı koca hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Yerel Haberler
İzmir'deki kazada karı koca hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı. 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında Gündem
Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı. 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında
Mersin Toroslar'da limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı Yerel Haberler
Mersin Toroslar'da limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı