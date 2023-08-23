Rusya bu sefer de gözü Gürcistan’a dikti

Editör: Bengü Zorlu

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Moskova'nın Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgeleri Güney Osetya ve Abhazya'yı ilhak edebileceğini söyledi.

Eski Rusya cumhurbaşkanı Medvedev, Argumenty I Fakty gazetesi tarafından yayınlanan bir makalede, "Rusya'ya katılma fikri Abhazya ve Güney Osetya'da hâlâ popüler" diye yazdı.

Rusya'nın Şubat 2022'den itibaren Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana kendisini Rusya'nın en şahin siyasi seslerinden biri olarak gösteren Medvedev, "Gürcistan’da bunun için uygun nedenler varsa büyük olasılıkla uygulanabilir" dedi.

Moskova, Gürcistan'ın Güney Osetya'nın kontrolünü güç kullanarak yeniden ele geçirme girişiminin Rusya'nın karşı saldırısına yol açmasının ardından 2008 yılında bağımsızlıklarını tanımıştı.

Rusya'nın Gürcistan'la ilişkileri o günden bu yana gelişme gösterse de Medvedev, Batı'yı, Gürcistan'ın NATO'ya olası kabulünü tartışarak ülke çapında gerginlik yaratmakla suçladı.

Bağımsızlığın tanınmasının 15. yıldönümünü kutlayan makalesinde Medvedev, olası bir ilhaktan söz ederek, "Endişelerimiz gerçeğe yakınlaşırsa beklemeyeceğiz" dedi.

Gürcü yetkililer ise defalarca ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacak ABD öncülüğündeki askeri ittifaka katılmaya kararlı olduklarını söylemişlerdi.