Putin emri verdi. ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Dünyanın gözü kulağı da Rusya ve Ukrayna’dan gelecek haberlerde.

ABD'nin Patriot adımı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip Yars füzesinin aktif edilmesi emrini verdi.

‘NÜKLEER TEHDİT’

İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'nükleer tehdit' yorumu ile okurlarına sunarken bölgeden gelen görüntüler dünyayı alarma geçirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde roketin Kaluga bölgesindeki bir siloya kurulduğu anlar yer aldı.İngiliz basını füzenin menzilinin 12 bin kilometre olduğunu yazdı.

Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda ise füzenin Hiroşima'yı yok eden Amerikan bombasından 12 kat daha kuvvetli olduğunu bildirdi. Siloya nakledilerek operasyonel konuma gelen füzenin Rusya'nın 17 Aralık'taki yıllık Stratejik Füze Kuvvetleri Günü için hazırlandığı belirtiliyor.

LAVROV NÜKLEER SİLAH KULLANMAYA HAZIR OLACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, geçtiğimiz günlerde Moskova'nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etmişti. Lavrov , Rusya'nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını açıklamıştı.

Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev de 'Batı'nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor' sözleri ile Batı'ya gözdağı da vermişti.

Medvedev, 'Rusya’ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir' demişti.