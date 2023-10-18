Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Kore’de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore’de Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Seok Hee ile görüştü.

KAYNAK: İHA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Kore’de

Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleşen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temaslarının ardından Kuzey Kore’yi ziyaret etti. Başkent Pyongyang’da Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choi Seok Hee ile bir araya geldi.

aw056074-01.jpgLavrov yaptığı açıklamada, Rusya ve Kuzey Kore ilişkilerine değinerek, "Sayın Bakan az önce Sovyetler Birliği'nin 75 yıl önce Kore'nin Japon sömürge yönetiminden kurtarılmasında nasıl önemli bir rol oynadığını, genç Kore devletini tanıyan, eğitim, ulusal ekonomi, bilim ve kültürün inşasında rol oynayan 2 ülkeden biri olduğunu söyledi. Bizim ortak üzüntümüz son yıllarda yaşanan gelişmelerde birlikte Japon militarizminin ve ABD hegemonyasının hala ortada olduğunu göstermektedir. Batı sömürgeciliği tamamen Avrupalıların, ABD’lilerin ve Japonların ana görevi ve eylem yönü olmaya devam ediyor. Bu şartlarda tarihi, kardeşlik bağlarına dayanan karşılıklı dayanışmamız özel bir önem kazanıyor” dedi.

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“KUZEY KORE’NİN DESTEĞİNİ TAKDİR EDİYORUZ”

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşında Kuzey Kore’nin kendilerini desteklediğini belirten Lavrov, “Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonlarında, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya topraklarına katılımını destekleyen Kuzey Kore’nin bu desteğini takdir ediyoruz. Dünyada bu tür yaklaşımları ve değerlendirmeleri paylaşan birçok ülke olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak Kuzey Kore gibi çok az ülke Rusya Federasyonu ile dayanışmasını açıkça ilan ediyor” ifadelerini kullandı.

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